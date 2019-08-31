المطربة تانيا قسيس تنثر محبة في "محكى القلعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية، القاهرة، إقبالاً كبيراً على فعاليات الليلة الـ13 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء (محكى القلعة) في دورته الـ28، والتي أحيتها عازفة الماريمبا المصرية نسمة عبدالعزيز، فرقة الفنون الشعبية من فنزويلا، والمطربة اللبنانية تانيا قسيس.





وقدَّمت نسمة عبدالعزيز، في الحفل الذي حضره ويلمر عمر باينتوس، سفير فنزويلا في القاهرة، وسفير لبنان، علي الحلبي، باقة مختارة من الألحان الشرقيّة والغربيّة من بينها: "أنت عمري، حلوة يا بلدي، ديسباسيتو، 3 دقات، البخيل وأنا"، وغيرها، كما صاحبها علي الحريري بالغناء.





ومع صعود فرقة الفنون الشعبية الفنزويلية إلى خشبة المسرح امتزجت نغمات آلة الكواترو المحليّة مع آلة الماندولين لتنتج لوناً إبداعياً عبّر عن الطابع الموسيقي للسكان الأصليين في قارة أمريكا الجنوبية، إلى جانب معزوفات أوروبية وأفريقية منها "كانتوس، سيرناس، لابندريس، صوت العصافير، المامونالين، والأغنية الوطنية تحيا فنزويلا".

Advertisements





وفي الختام وبصوت يحمل سمات جبل الشام بعثت اللبنانية تانيا قسيس رسالة محبة وتسامح من أرض مصر إلى العالم انتزعت بها إعجاب الحضور، إذ دمجت بشكل فني مبتكر الترنيمة القبطية "مريم" مع أنشودة "مولاي" وشاركها أداءها أسامة الخولي.

كما قدَّمت باقة من أغنياتها الجديدة أبرزها أغنية "حب الحياة"، "شو القصة"، إضافة إلى أغنيات معروفة منها "قلبي دليلي" لليلى مراد، "يا حبيبي تعالى" لأسمهان، و"حلوة يا بلدي" لداليدا.



