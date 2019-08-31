وفاة الممثلة الأمريكية فاليري هاربر الفائزة بـ4 جوائز إيمي

توفيت الممثلة فاليري هاربر، التي فازت بـ4 جوائز إيمي، عن عمر 80 عاما‭ ‬بعد صراع من سرطان الدماغ، وقالت ابنتها كريستينا كاشيوتي إن والدتها توفيت، الجمعة، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت هاربر كشفت لمجلة "بيبول" الأمريكية في 2013 عن إصابتها بسرطان السحايا، وهي خلايا سرطانية في غشاء الدماغ، لكنها عاودت الظهور بشكل مفاجئ بعد تشخيص الأطباء إصابتها بذلك المرض وأبلغوها بأنه لم يعد لها في الحياة سوى أشهر فحسب.

وبعد 7 أشهر فقط شاركت في برنامج "دانسينج ويز ستارز" (الرقص مع النجوم)، وفي 2015 ظهرت في المسرحية الفكاهية "تو بروك جيرلز" (فتاتان من بروك).

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وظلت هاربر، التي تم تشخيص إصابتها في 2009، بسرطان الرئة أيضا، منشغلة بحملات تهدف لإجراء بحوث عن السرطان والتمثيل في بعض الأحيان.

وولدت هاربر، التي بدأت مسيرتها الفنية راقصة في برودواي في أواخر الخمسينيات، في سافرن بنيويورك في 1939، وتنقلت في جميع أنحاء البلاد بسبب وظيفة والدها في المبيعات قبل أن تستقر في جيرسي سيتي في نيوجيرسي.

وكانت هاربر تفتقر إلى الخبرة نسبيا كممثلة في 1970 عندما شاركت في مسلسل "ماري تايلر مور" - وهو أحد أكثر عروض التلفزيون الأمريكي شهرة في السبعينيات، وفازت هاربر بـ3 جوائز إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في ذلك المسلسل من 1971 حتى 1973.

وفي 1974 قدمت عرضا خاصا بها تحت اسم "رودا" والذي استمر 5 سنوات وفازت عنه أيضا بجائزة إيمي لأفضل ممثلة فكاهية 1975.