لورا خليل تعيش حالة من النشاط الفنّي وهذه محطتها التالية

بعد نجاح أغنيتها الجديدة “شوفو حبيبي” وتصدّرها المراتب الأولى عبر معظم الإذاعات العربيّة، وبعد إحيائها سلسلة من المهرجانات والحفلات النّاجحة في لبنان نذكر منها: عيد السيدة لحفد وحفلات عيد الأضحى المبارك في فندق الكورال بيتش وJARDIN DAMOUR عاليه، تستعد النّجمة لورا خليل لإحياء مهرجان الفرح الشّويفات في السّابع من شهر أيلول ومهرجان المونة والفرح رأس بعلبك في الثالث عشر من الشّهر عينه.

كما وتستعد للعديد من الجولات الفنيّة في أستراليا أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.