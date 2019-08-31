Aug 31, 2019
بعد نجاح أغنيتها الجديدة “شوفو حبيبي” وتصدّرها المراتب الأولى عبر معظم الإذاعات العربيّة، وبعد إحيائها سلسلة من المهرجانات والحفلات النّاجحة في لبنان نذكر منها: عيد السيدة لحفد وحفلات عيد الأضحى المبارك في فندق الكورال بيتش وJARDIN DAMOUR عاليه، تستعد النّجمة لورا خليل لإحياء مهرجان الفرح الشّويفات في السّابع من شهر أيلول ومهرجان المونة والفرح رأس بعلبك في الثالث عشر من الشّهر عينه.
كما وتستعد للعديد من الجولات الفنيّة في أستراليا أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر لورا خليل تعيش حالة من النشاط الفنّي وهذه محطتها التالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.