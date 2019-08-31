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وفاة الفنانة الأمريكية فاليرى هاربر عن عمر 80 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة فاليرى هاربر، التى فازت بأربعة جوائز إيمى، أمس الجمعة، عن عمر ثمانين عاما بعد صراع من سرطان الدماغ.

وقالت ابنتها كريستينا كاشيوتى، إن والدتها توفيت صباح أمس، الجمعة، بالتوقيت المحلى، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

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وفازت هاربر بثلاث من جوائز إيمى عن أدائها دور الناشطة النسوية الصغيرة "رودا مورجنسترن" فى المسلسل التلفزيونى الكلاسيكى خلال سبعينيات القرن الماضى "ذا مارى تايلر مور شو".

 

 

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