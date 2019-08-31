نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 18 دقيقة مضت التعليقات على سكارليت جوهانسون تناقش قصة طلاقها على السجادة الحمراء في البندقية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: ناقشت النجمة الأمريكية “سكارليت جوهانسون”، قصة طلاقها من زوجها السابق “رومان دورياك”، على السجادة الحمراء أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها “Marriage Story – قصة الزواج”، في مهرجان البندقية السينمائي الـ76.

وكشفت الممثلة، البالغة من العمر 34 عامًا، في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان، عن أنها شعرت بأن أداء دور “نيكول” في الفيلم، كان مقدرا لها، حيث إن البطلة تعاني من الظروف نفسها، بالتعرض للطلاق من زوجها.

وأشارت “سكارليت” إلى أنها لم تكن تعلم شيئا عن قصة الفيلم، قبل أن تلتقي المخرج “نوح باومباخ”، وتحكي له عن معاناة الطلاق، من زوجها السابق، وهو ما جعل المخرج، متمسكا بها لتؤدي الدور.

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وقالت: “لم أكن أعرف ما الذي كنا نتحدث عنه، أنا فقط دخلت الغرفة، وبدأت في الشكوى، وكان باومباخ يستمع إليّ، شعرت بنوع من الأقدار بطريقة ما”.

وتزوجت سكارليت من رومان عام 2014، وبقيا سويا حتى عام 2017، وأنجبا ابنتهما روز، البالغة من العمر خمس سنوات، وكانت النجمة متزوجة سابقًا من ريان رينولدز، من عام 2008، حتى عام 2011، وهي الآن مخطوبة مع نجم “SNL” كولن جوست.

وتألقت سكارليت على السجادة الحمراء لعرض فيلمها الخاص، بالمدينة الإيطالية، للمشاركة في الحدث السنوي، برفقة زميليها آدم درايف، ولورا ديرن، بالإضافة إلى مخرج الفيلم نوح.