خاص- زياد برجي خرج عن المألوف .. ولكن

أطلق النجم زياد برجي أغنية منفردة بعنوان “لعيونك الحلوين” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات والحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة ميكس وماسترينغ ايلي بربر، اما اخراج الكليب حمل توقيع فادي حداد.

لم يبتعد “برجي” عن اللون الغنائي الذي يقدمه فقد خاطب محبيه بأغنية رومانسية بإمتياز وهذا النمط ليس بجديد عليه فقد أجاده منذ ان سطع نجمه كفنان، ولكن اللافت كان في التوزيع العصري للموزع هادي شرارة الذي قام بتوظيف الآلات الموسيقية المتنوعة في الجمل اللحنية المختلفة بطريقة جعل الأغنية تبصر النور برؤية موسيقية متطورة وغير مألوفة في أعمال زياد.

الكلام رومانسي جداً يقول زياد في البداية “ما نسيت لما شفتك وحسيت إني.. عشقتك بسرعة وقلبي.. شو رتاح قلبي.. لعيونك الحلوين”.

وفي المقطع الثاني يكمل غزله في العيون الجميلة ويقول: “ما نسيت وقتا.. شو شفت قدام عيني.. لعرفت إني علقان.. فيك وغرقان بعيونك الحلوين”

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أما على صعيد الاخراج، هذه ليست المرة الاولى التي يتعاون فيها زياد مع فادي حداد الذي سبق وصور له “مش طايق” منذ عام تقريباً.

ظهر “برجي” بعدة كادرات مليئة بالالوان الجميلة والتقطيعات الملفتة وهو يلاحق بنظراته عيون حبيبته في مشهد معبر منذ اللحظة الاولى وحتى النهاية.

حافظ “حداد” على الصورة التي يحب أن يظهر بها “برجي” الذي لم يخرج عن المألوف بإطلالته كما فعل برؤيته الجديدة للأغنية.

آخر أعمال زياد برجي كان بعنوان “وخسرنا بعض” وهو ديو غنائي جمعه مع النجمة مايا دياب.