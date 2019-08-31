كاتي برايس تخون خطيبها وتهجره من أجل عامل بناء.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تثير كاتي برايس الجدل دائما بسبب عملياتها التجميلية التي لا تعد ولا تحصى، ومؤخرًا اضطرت للسفر إلى تركيا سرًا بعد مضاعفات نتيجة آخر عمليات أجرتها، ولكن يبدو أن رحلتها الأخير لتركيا كانت جامحة.

فبعد أسابيع فقط من إعلان خطوبتها من كريس بويسون، كشف مصدر خيانة كاتي لخطيبها والانفصال عنه.

وحسبما كشفه مصدر مجهول الهوية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انفصلت كاتي عن خطيبها برسالة، بعد خيانتها له وارتباطها بعامل بناء بريطاني من بلدة "شيسترفيلد" يدعى "تشارلز ديوري"، بعدما تابعته مؤخرًا على إنستغرام.

وكشف المصدر أيضًا أن كاتي تكفلت بتكاليف سفر حبيبها الجديد إلى تركيا في سرية تامة، على الرغم من وجود كريس برفقتها في رحلتها.

ورغم أن كاتي كانت في تركيا من أجل إصلاح مضاعفات عمليات تجميلها الأخيرة، بما في ذلك تصغير صدرها، إلا أنها تسببت في تلف غرز جراحة ثدييها بعد ليلة جامحة مع تشارلز، انتهت بإقامة علاقة معه.

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وبالإضافة إلى ذلك، قال المصدر: "عندما سُلطت الأضواء على علاقة كاتي بتشارلز وخيانتها خطيبها، سرعان ما أدركت أنها بحاجة للانفصال عن كريس، وفعلت ذلك عن طريق رسالة".

وذكر المصدر أن كاتي صبغت شعرها باللون البني في محاولة للتخفي، فيما رُصدت يوم الأربعاء برفقة تشارلز وبعض الأصدقاء في سيارة في مدينة "مرماريس" التركية، كما قال المصدر إن تشارلز شوهد وهو يضع يده حول كاتي ويقبلها أيضًا.

وبعد ظهور حقيقة خيانة كاتي إلى العلن، ذكرت تقارير أن كريس رُصد يوم الجمعة وهو يتخلص من جميع مقتينات كاتي ويلقيها خارج منزله، بما في ذلك ملابسها وألعاب أطفال.

وقبل رحلة تركيا، ذُكر أن كاتي التقت بتشارلز مؤخرًا في فندق في منطقة "كوتسوولدز" البريطانية، بعدما لفت نظرها على إنستغرام.

ولم ترد كاتي على طلب الصحيفة للحصول على تعليق منها.