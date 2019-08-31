شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "النهاية" لـ يوسف الشريف ينتهى من كتابة أول 9 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ 9 حلقات الأولى من مسلسل "النهاية The End" والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، للجهة المنتجة وهى شركة سينرجى، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعداداً لإنطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل حسب خطة صناع العمل والإنتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020.

وبدأت بالفعل شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل فى وقت مبكر.

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ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".