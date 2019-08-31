شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية "لما تقول يا عوم".. مصطفى حجاج " تمام" بتوقيع ياسر نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن ياسر نور بأغنية في ألبوم مصطفى حجاج الجديد والذى يحمل اسم " هتزهزه"، الأغنية بعنوان "تمام" من كلمات هيثم سليم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها مع الألبوم خلال الفترة القليلة القبلة.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية كانت من خلال أغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

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يذكر أخرآعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان"لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، وتم تقديمها داخل أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وغادة عادل وخالد الصاوى، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، والمعروض فى السينمات حاليا.