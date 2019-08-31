محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
حرص النجم يوسف الشريف على تهنئة جمهوره بالعام الهجري الجديد، كما حرص على الدعاء في هذه المناسبة، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".
وكتب الشريف في تغريدته: "اللهم إني أسالك في هذه السنة خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وأرفع درجتي، وتقبل صلاتي، وأغفر خطيئتي.. سنة هجرية سعيدة.كل سنة وانتوا طيبين".
يذكر أن العالم الإسلامي يحتفل اليوم السبت ببداية العام الهجري الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد. ويدعو لنفسه بهذا الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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