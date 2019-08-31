يوسف الشريف يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد. ويدعو لنفسه بهذا الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرص النجم يوسف الشريف على تهنئة جمهوره بالعام الهجري الجديد، كما حرص على الدعاء في هذه المناسبة، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وكتب الشريف في تغريدته: "اللهم إني أسالك في هذه السنة خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وأرفع درجتي، وتقبل صلاتي، وأغفر خطيئتي.. سنة هجرية سعيدة.كل سنة وانتوا طيبين".

يذكر أن العالم الإسلامي يحتفل اليوم السبت ببداية العام الهجري الجديد.