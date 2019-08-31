بالصور| لقاء الخميسي بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن جلسة تصوير جديدة، في أثناء إجازتها الصيفية بجزيرة ميكونوس اليونانية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت لقاء في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية فستان أبيض، ونظارة شمسية. يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

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