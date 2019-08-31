بالصور| ميرهان حسين بإطلالة وردية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة وردية أنيقة، مرتدية فستان رمادي ملئ بالورود، وعلقت: " الورد كان في كل مكان طارح مطارح لحبي".

وتستأنف الفنانة ميرهان حسين، تصوير مشاهدها ضمن حكاية "اكدب عليا"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".