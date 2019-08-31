الحب جنون دراما جديدة على قناة أبوظبي

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""الخليج 365"" من بيروت: بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، بالعرض الأول والحصري للدراما الاجتماعية الرومانسية "الحب جنون" على قناة أبوظبي أسبوعياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات (العاشرة مساءً بتوقيت السعودية).

ويتألف المسلسل من جزئين (حواء و متاهات) يروي كل منهما قصة رومانسية مختلفة، ويتميز بعرضه في إطارٍ تشويقي يضم بعضاً من المفارقات التي نصادفها في حياتنا اليومية، وتفترق القصتان بالمعالجة الدرامية، في حين يجمعهما الحب الراقي بأشكاله المختلفة وبمعادلات متعددة لا تقتصر أطرافها على العشاق، بل ترتكز على الجانب الاجتماعي والإنساني بما يمرّ به الأبطال من معاناة على الصعيد الإنساني والنفسي ليلامس روح المشاهد.

ويتناول الجزء الأول من المسلسل (حواء) عالم حواء وتفاصيل حياتها كأم وغريزتها البشرية للرجل بحياتها قبل أن تكون أم، وذلك من خلال قصة يارا الممثلة المشهورة المتزوجة من الدكتور النسائية والتوليد وديع الذي سخّر عمله للخير في عيادته البسيطة بحارة شعبية، يخدم من خلالها الفقراء معتمداً على ثروته التي ورثها من أهله.

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كان حبهما هو الفاصل والمتحكم بجميع قرارتهما المشتركة وبالذات القرار المصيري الذي اتخذه الزوجان وهو إصرارهما على الارتباط رغم قرار الطب بعدم توافقهما جسدياً مما يحرمهما الأنجاب من بعضهما البعض، الأمر الذي دفع بأم يارا (الست حياة) بالتدخل لحماية طفلتها الصغيرة من هذا الحب المدمر.

يمتاز المسلسل بلغة حواره شديدة القرب من الواقع، ومخاطبة عقل مشاهده، إذ تنتهي حلقاته بتقاطع كل شخصية بالقدر مع بالشخصيات الأخرى، فكيف سيكون الحال في نهاية المطاف؟

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، بينهم سلوم حداد، يوسف الخال، كارمن لبس، باسم مغنية، طوني عيسى، باميلا الكيك، فيفان أنطونيوس، ندى أبو فرحات، جلال شموط، جوان خضر، فادي أندراوس، وهو من تأليف ناديا الأحمر وسيف حامد وزكي ماردنلي، ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد ومروان بركات وعلي محي الدين علي.