شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أحمد شيبة يحيى حفلين غنائيين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أحمد شيبة لإحياء حفلين غنائيين ضمن حفلات صيف 2019، اليوم السبت فى منطقة الزمالك، الأولى في إحدى المركب النيلية، والثانية في أحد الكافيهات ، وسيقدم شيبة خلال الحفلين عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى اشتهر بها أبرزها أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".
من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.
يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم..أحمد شيبة يحيى حفلين غنائيين بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.