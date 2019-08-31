احلام تهنأ محمد بن سلمان بعيد ميلاده.. شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 05:45 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على توجيه التهنئة الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده وذلك اثناء احيائها حفلا في مهرجانات “سوق عكاظ”. وقالت احلام: “من قلبي وبكل ولاء وحب وانتماء لهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية بملكها وولي عهدها وشعبها وترابها وسماها”. واضافت “اتمنى ان سمو سيدي ولي العهد يقبل تهنئتي بمناسبة يوم ميلاده اليوم عيد ميلاد سمو ولي العهد محمد بن سلمان ربي حاميه ويحفظه ويخليه لكم ويا بختكم يا اهل السعودية بمحمد بن سلمان”.

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