شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرة حب" على مسرح البالون بدءا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركتها فى فعاليات المهرجان القومى للمسرح، يفتح مسرح البالون أبوابه أمام الجمهور لمشاهدة مسرحية "سيرة حب" فى تمام الساعة 9 مساء، من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب. Advertisements "سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى وتستدعى عدة رموز وأهرامات أثرت الحياه الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدى والنقشبندى وعدوية. العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع ، أحمد الدمرداش ، شيكو ، رشا سامى العدل ، ناصر عبد الحفيظ ، نهلة خليل ، شريف عواد ، عماد عبدالمجيد ، هانى عبدالهادى ، أحمد الشريف ، المطرب مالك ، هبة محمد ، عمرو أصلان ، سيد عبد الرحمن ، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

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