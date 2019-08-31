ناهد السباعي تعلق على مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها ، لمشاركة فيلمها " هذه ليلتي" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

ونشرت ناهد صورة من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي لدورة الثالثة بفيلم هذه ليلتي، إخراج يوسف نعمان".

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها من ذوي القدرات الخاصة لشراء آيس كريم، والاستمتاع به في أحد أحياء القاهرة الراقية، إلا أنها تواجه ما لم تكن تتوقعه.

وينافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة.

الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.