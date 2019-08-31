مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن تقديم "دروس في السينما" خلال دورته المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تنظيم ورشة بعنوان "دروس في السينما" من خلال ثمان محاضرات على مدار أربعة أيام يقدمها أربعة من كبار السينمائيين هم د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم محاضرتين في المونتاج، بينما تقدم هالة خليل محاضرتين في الإخراج.

أما السيناريست ناصر عبدالرحمن فسيقدم محاضرتين في فن السيناريو بعنوان كيف تكتب فيلما روائيا طويلا، وأخيرًا يشارك كمال عبد العزيز من خلال محاضرتين في تصوير الفيلم السينمائي.

المهرجان تقام دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر المقبل، وتحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.