شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Altered Carbon يضم ممثلين جددا فى موسمه الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الأمريكية ليلى لورين نجمة مسلسل "Power" إلى فريق عمل "Altered Carbon" في موسمه الثاني، وستلعب لورين دور دانيكا هارلان، الحاكمة الساحرة والطموحة لكوكب عالم هارلان الذي يحظى بدعم الشعب، والذى يواصل السيطرة على المرشحين السياسيين الذين يحيطون بها.



Lela Loren

وستنضم لورين إلى بعض الممثلين المنضمين حديثا أنتوني ماكي، الذي يلعب دور تاكيشي كوفاكس بدلا من نجم الموسم الأول جويل كيننامان، كما يشارك في بطولة "Altered Carbon" الموسم الثاني رينيه إليز جولدسبري في دور كيلكريست فالكونر وكريس كونر في دور بو ودينا شهابي في دور ديج 301 وسيمون ميسيك في دور تريب وتوربين ليبرشت في دور العقيد كاريرا وجيمس سايتو في دور العقيد كاريرا.

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يستند " Altered Carbon" إلى رواية cyberpunk لـ ريتشارد ك. مورجان، ويدورعلى مدار أكثر من 300 عام في المستقبل عندما يتحول المجتمع عن طريق تكنولوجيا جديدة، وهى أن الأجسام البشرية قابلة للتبادل، والموت لم يعد اختيار.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الثاني من مسلسل " Altered Carbon " في عام 2020، حسبما نشر موقع " variety ".