شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النجم تامر حسنى فى حفل كامل العدد بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم تامر تامر حسنى حفله الغنائى الذى يقام حاليا فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بأغنية "عيونه دار" وسط تفاعل وهتاف كبير من جمهوره

وبعدها قدم عدد كبير من أغانيه منها "عيش بشوقك" و" ناسينى ليه" و"كل مرة" وكفاياك اعذار" وغيرها .

وقال حسنى فى بداية الحفل أنه يشكر جمهوره الكبير الذى دائما يتواجد فى ضهره طول الوقت من حوالى 15 سنة ودايما بيدعمه فى كل شىء .

يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وضيوف الشرف النجم أحمد السقا والنجمة مى عز الدين والنجم على ربيع والفنانة ويزو، والفيلم قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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