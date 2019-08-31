شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تنضم إلى منى زكى ضمن فريق فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ريم مصطفى إلى أسرة فيلم "العنكبوت"مع النجم أحمد السقا، حيث تجسد أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل إلى جانب النجمة منى زكى وفنانة ثالثة جارى الاعلان عن اسمها، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها بعد أسبوع فى الديكورات الخاصة بالعمل.

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فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

ورغم انطلاق التصوير إلا أن المخرج أحمد نادر جلال ما زال يبرم باقى التعاقدات مع الفنانين المشاركين، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وأخرون من النجوم.

يشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى فيلم "ولاد رزق 2" كضيفة شرف خلال الأحداث بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان وحقق العمل إيرادات عالية منذ أول يوم عرض فى السينما.