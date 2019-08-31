شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضع مشاكل التغذية أنجيلينا جولى تحت أنظار الأطباء باستمرار ؟ اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تُجبر النجمة العالمية أنجلينا جولي على الخضوع لإعادة التأهيل بسبب مشاكل خاصة بالتغذية مثلما زعم أحد المواقع في محاولة منها لخلق شائعة حول أنجلينا وصحتها البدنية ، وهو الأمر الذي نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " مع التواصل مع أحد المقربين لها.

بدأت الشائعة بنشر موقع NW تقرير يؤكد أن أطفال أنجلينا جولي يشعرون بحالة من الرعب على صحة والدتهم بسبب رفضها الدائم لتناول الطعام، وهو الأمر الذي يجعلها ضعيفة بشكل ملحوظ، وأشار الموقع إلى أن جولي توضع تحت المراقبة من قبل فريق طبي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان تناولها ما يكفي من الأغذية المناسبة لها ولجسدها".

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