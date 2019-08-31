شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى شعبان فى تسليم جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى مع رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز، وجاءت الجوائز كالتالى:

حصل على جائزة التميز فى المؤثرات البصرية مسرحية "كعب عالى"، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 3 آلاف جنيه نسيم مجلى عن عرض "المسيح يصلب فى فلسطين مرتين" وحصل عرض "الضاحكون" على أفضل أداء جماعى وقيمتها 3 آلاف جنيه، وحصلت آلاء السعيد على جائزة أفضل ماكياج عن عرض "أبو كلبس" وقيمتها 3 آلاف جنيه.

بينما حصل على جائزة أفضل تصميم أزياء وقيمتها 10 آلاف جنيه، أميرة صادق، عن العرض المسرحى "بيت الأشباح" وحصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة وقيمتها 10 آلاف جنيه إبراهيم الفرن عن عرض "تريفوجا"، بينما حصل على جائزة أفضل تصميم ديكور وقيمتها 10 آلاف جنيه، محمود غريب عن "نابولى المليونيرة" وفاز بجائزة أفضل تصميم حركى واستعراضى وقيمتها 10 آلاف جنيه هانى فاروق عن "الملحمة"، أما جائزة أفضل تأليف موسيقى وقيمتها 15 ألف جنيه فاز بها محمد عاصم عن عرض "دائرة التباشير".

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وفاز بجائزة أفضل مؤلف لنص معد عن جنس أدبى آخر وقيمتها 15 ألف جنيه محمد السورى عن عرض "حذاء مثقوب"، وجائزة أفضل تأليف مسرحى وقيمتها 25 ألف جنيه فاز بها محمود السبروت عن عرض "الضاحكون".

وفاز بجائزة أفضل دور ثانى نساء وقيمتها 15 ألف جنيه غادة كمال، وفاز بجائزة أفضل أداء دور ثانى رجال وقيمتها 15 ألف جنيه نديم هاشم عن عرض "نزهة فى أرض المعركة"، وفاز بجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها 20 ألف جنيه زينب سمير بطلة عرض "صدى الصمت"، مناصفة مع هدير الشريف بطلة عرض "نزهة فى أرض المعركة".

بينما فاز بجائزة أفضل دور أول رجال وقيمتها 20 ألف جنيه مصطفى خطاب عن عرض "حذاء مثقوب تحت المطر" أما جائزة أفضل إخراج مسرحى ففاز بها مناصفة عمرو عفيفى عن "حذاء مثقوب" وعادل مبروك مخرج عرض "تريفوجا"، وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحى "حذاء مثقوب تحت المطر".