شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد جرسونة فى فندق بمسلسل "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد جزء من دورها فى أحداث مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذى تخوض به أولى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد أسماء فيه شخصية فتاة تعمل "جرسونة" فى أوتيل مع الاستمرار فى دراستها بنفس التوقيت وتمر بالعديد من المواقف فى حياتها التى تنقلب بعد ذلك بسبب حدث معين.



الفنانة الشابة اسماء ابو اليزيد

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"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وظهرت أسماء أبو اليزيد فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "هوجان" مع النجمين محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى البطولة أوس أوس صلاح عبد الله ورياض الخولى وميرنا نور الدين وهاجر أحمد وعايدة رياض وعارفة عبد الرسول.