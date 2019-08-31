تعرف على جوائز مسابقة العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوى الهمم فى القومى للمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوائز المسابقة الثالثة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى، وهى جوائز مسابقة العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوى الهمم، وصعد رئيس لجنة تحكيم تلك المسابقة وهو الكاتب يعقوب الشارونى على خشبة المسرح، ثم استدعت مقدمة الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود التى نالت عاصفة من التصفيق، وتم عرض فيديو بلقطات مجمعة من أغانى الفنانة صفاء أبو السعود، التى صعدت على المسرح للمشاركة فى تقديم الجوائز مع وزيرة الثقافة والنجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح.

وجاءت الجوائز كالآتى: فاز بجائزة الغناء الفردى وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه ماهر محمود عن مسرحية "الحكاية روح"، وجائزة لجنة الأداء الجماعى لمسرحية "صوت الموسيقى".

جائزة أفضل أداء دور تانى بنات وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه نتالى نادى، عن مسرحية غابة الأحلام، مناصفة مع رغد أشرف عن مسرحية "صوت الموسيقى"، أما جائزة أفضل أداء دور تانى أولاد، وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه، مناصفة بين نزار سامح عن مسرحية "سمكمكينو"، ومولر ماهر مسعد.

أما جائزة أفضل أداء دور أول بنات، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، فازت بها فاطمة مجدى عن مسرحية "سندريلا المصرية"، مناصفة مع حياة هويدى عن مسرحية "صوت الموسيقى"، أما جائزة أفضل أداء دور أول أولاد، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه مناصفة بين هادى جلال عن مسرحية "سندريلا المصرية"، وسالم أحمد سالم عن مسرحية "صوت الموسيقى".

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وجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها ١٥ ألف جنيه، جاءت مناصفة بين لانا عماد عن مسرحية "الجميلة والوحش"، وريم أحمد عن عرض "علاء الدين".

أما جائزة أفضل أداء دور أول رجال، وقيمتها ١٥ ألف جنيه، فاز بها نادر الجوهرى عن مسرحية "الجميلة والوحش" مناصفة مع ضياء شفيق.

وفاز بجائزة أفضل أوبريت عبير سعد عن مسرحية "سمكمكينو"، مناصفة مع مينا عصام عن "غابة الأحلام". أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها ٢٠ ألف جنيه فجاءت مناصفة بين زياد هانى عن "غابة الأحلام"، ومصطفى حسني.

وفاز العرض المسرحى "خيالات"، وعرض "غابة الأحلام" بجائزة أفضل عرض تانى. بينما فاز العرض المسرحى "الجميلة والوحش" بجائزة أفضل عرض أول، وهو من إنتاج أكاديمية الفنون.

وأوصت اللجنة شهادة تقدير لكل من رحمة ممدوح كريم إسماعيل، باتريك رفيق، هناء شوقي، فاطمة طارق، زينة أسامة، فيروز هشام، شيريهان شاذلى، شيرين عطوة، طه خليفة، زينب حافظ، محمد نوارة، هادى جمال، خالد عطا لله، أميرة صابر. ويتسلم المكرمون الشهادات يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر بمركز التنمية الثقافية، الساعة السادسة مساء.