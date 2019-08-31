شكرا لقرائتكم خبر عن غالية التونسية تتألق فى حفل فنى بالمهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة التى تمزج بين الاصالة والمعاصرة والتى تميزت بأدائهاو اثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية وصاحبتها بحركات ايقاعية راقية ورشيقة واصبحت حالة فنية متفردة بأدائها واسلوبها الذى يحمل طابع البساطة والمرح.

يذكر أن غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط و الثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة فى الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل "بلجيكا"، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها فى الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسى مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربى عزالدين جازولى فى جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .