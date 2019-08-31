تصفيق حاد لصفاء أبو السعود بمجرد ظهورها فى ختام مهرجان المسرح القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت النجمة صفاء أبو السعود تصفيقا حادا بمجرد ظهورها فى حفل ختام المهرجان القومى للمسرح المصرى، وعرض لها مقتطفات من أغانيها للأطفال، ثم شاركت وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان أحمد عبد العزيز، ومدير المهرجان إسماعيل مختار فى توزيع جوائز المسابقة الثالثة الخاصة بالأطفال. وفاز فى تلك المسابقة مسرحية الجميلة والوحش، وفاز بجائزة أفضل كتب خصيصا للمسرح مناصفة بين عبير سعد عن أوبريت "سمكمكينو" مناصفة مع مينا عصام عن مسرحية "غابة الأحلام". Advertisements وفاز بجائزة أفضل مخرج وقيمتها ٢٠ ألف جنيه زياد هانى كمال عن مسرحية "غابة الأحلام" مناصفة مع مصطفى حسنى. كما فازت مسرحية "خيالات" بجائزة ضمن جوائز المهرجان فى قسم الأطفال، وفازت مسرحية "غابة الأحلام" من المنيا بجائزة جديدة. أما جائزة أفضل عرض أول ففازت بها مسرحية "الجميلة والوحش".

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