بينهم "ريم أحمد".. الفائزون بجوائز العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات الدورة الـ12، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وصعد رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوي الهمم، الكاتب يعقوب الشاروني، على خشبة المسرح.

بعدها تم عرض فيديو بلقطات مجمعة من أغاني الفنانة صفاء ابو السعود، التي صعدت على المسرح، لتقديم الجوائز.

وفاز بجائزة الغناء الفردي وقيمتها 300 جنيه ماهر محمود عن مسرحية "الحكاية روح"، والأداء الجماعي لمسرحية "صوت الموسيقى".

وجائزة أفضل أداء دور ثان "بنات" وقيمتها 5000 جنيه، نتالي نادي، عن مسرحية غابة الأحلام، مناصفة مع رغد أشرف عن مسرحية "صوت الموسيقى"

أما جائزة أفضل أداء دور ثان "أولاد"، وقيمتها 5000 جنيه مناصفة بين نزار سامح عن مسرحية "سمكمكينو"، ومولر ماهر مسعد.

أما جائزة أفضل أداء دور أول بنات، وقيمتها 10 آلاف جنيه، فازت بها فاطمة مجدي عن مسرحية "سندريلا المصرية"، مناصفة مع حياة هويدي عن مسرحية "صوت الموسيقى".

وجائزة أفضل أداء دور أول "أولاد"، وقيمتها 10 آلاف جنيه، مناصفة بين هادي جلال عن مسرحية "سندريلا المصرية" وسالم أحمد سالم عن مسرحية "صوت الموسيقى".

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وجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها 15 ألف جنيه، جاءت مناصفة بين لانا عماد عن مسرحية "الجميلة والوحش"، وريم أحمد عن عرض "علاء الدين".

أما جائزة أفضل أداء دور أول رجال، وقيمتها 15 ألف جنيه، فاز بها نادر الجوهري عن مسرحية "الجميلة والوحش" مناصفة مع ضياء شفيق.

وفاز بجائزة أفضل أوبريت، عبير سعد عن مسرحية "سمكمكينو"، مناصفة مع مينا عصام عن "غابة الأحلام".

أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها 20 ألف جنيه، جاءت مناصفة بين زياد هاني عن "غابة الاحلام"، ومصطفى حسني.

وفاز العرض المسرحي "خيالات"، والعرض المسرحي غابة الأحلام" بجائزة أفضل عرض ثان.

بينما فاز العرض المسرحي "الجميلة والوحش" بجائزة أفضل عرض أول، وهو من إنتاج أكاديمية الفنون.

وأوصت اللجنة شهادة تقدير لكل من رحمة ممدوح، كريم إسماعيل، باتريك رفيق، هناء شوقي، فاطمة طارق، زينة أسامة، فيروز هشام، شريهان شاذلي، شيرين عطوة، طه خليفة، زينب حافظ، محمد نوارة، هادي جمال، خالد عطالله، أميرة صابر.

ويتسلم المكرمون الشهادات يوم الثلاثاء المقبل، بمركز التنمية الثقافية، الساعة السادسة مساءً.