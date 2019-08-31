ليالي الصيفية| ريم البارودي مع صديقاتها وأحمد أمين بـ"العوامة" وأمير كرارة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

أحمد أمين

نشر الفنان أحمد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها وهو نائمًا داخل عوامة بحمام السباحة.

أحمد كرارة

نشر الفنان أحمد كرارة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، من إحدى المدن الساحلية.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة محبيه في الساحل الشمالي، وعلق: " شلتي اللي في الساحل، وفي إحدى الصور:" دا أستاذ علي صديقي اتعرفت عليه على البحر من شهرين وبقى انتيمي".

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر.

اَيتن عامر

شاركت الفنانة اَيتن عامر جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" ونظارة شمسية، من أحد الأماكن الساحلية التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.

إيمان سلامة

نشرت الفنانة إيمان سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر، من إحدى المدن الساحلية، التي تستمتع فيها بإجازتها الصيفية.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فوشيا قصير من رحلتها في دبي.

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رجاء الجداوي

شاركت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها بصورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تجرى خلف أحد الكلاب.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة صديقاتها من مدينة شرم الشيخ، أثناء قضاء عطلتها الصيفية .

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورًا لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصورة بملابس الصيف، مرتدية قبعة.

على ربيع

نشر الفنان على ربيع صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجده بأحد الأماكن الساحلية، وظهر ربيع في الصورة بملابس الصيف على الرمل.

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة ، عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها إيطاليا.

كريم محمود عبدالعزيز

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد المدن الساحلية.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام" بصورة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في فرنسا، وظهرت فضالي في الصورة بفستان طويل من أمام سيارة، كما ارتدت " قبعة".

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: " الصيف خلص"، وارتدت ملابس الصيف من أحد المدن الساحلية.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ" كاش مايوه" من أحد المطاعم .

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض، من أحد الأماكن الساحلية، التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.