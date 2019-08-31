فيديو| إلهام شاهين ترد على انتقادات زيارتها لسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ردت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات، التي طالتها بسبب زيارتها لسوريا، لحضور معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61، الذي افتتحت فعالياته الأربعاء الماضي.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة أمس من برنامجه "الحكاية"، المعروض على قناة "إم بي سي مصر"، إنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لم تشاهد الانتقادات، مشيرة إلى أنها والفنانين، الذين حضروا معها توجهوا بكل الحب للشعب السوري، مضيفة: "مصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلوا".

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ولفتت إلى أنها هذه هي أكثر مرة شعرت فيها بعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا، مشيرة إلى أن حفل افتتاح المعرض كان مشرفًا، وبه وفود من 50 دولة، فضلا عن التواجد المؤثر لبعض جنود الجيش العربي السوري المصابين في الحرب.

وقالت إن الكثير من الفنانين يدعمون سوريا وهذا أمر مبهج بالتأكيد، لأنه ينبغي للجميع أن يسعد بالدور السوري في حماية الدولة ضد الإرهاب، مشددة على أن الجيش العربي السوري يمثل الشعب، واستطاع مواجهة الإرهاب والتغلب عليه، قائلة: "أما الجهة الأخرى اللي بيحاربوها فدول من جنسيات عديدة شوية مرتزقة مأجورين