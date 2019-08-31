ياسمين صبري بـ" الدراجة" ونانسي وابنتها داخل كبينة الطائرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حاتم في الصورة بملابس كاجوال في الشارع.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال من أحد المطاعم .

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض من أمام عربة فاكهة.

ليلى زاهر

نشرت ليلى زاهر ابنه الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ليلى في الصورة بإطلالة كاجوال.

مي سليم

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نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بشقيقتها ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا في الصورة بإطلالة أنيقة وجذابة.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة تجمعها بابنتها الكبرى، من داخل كبينة الطائرة ، أثناء توجهما من إلى مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وارتدت " جمبسوت" أبيض طويل.

نرمين ماهر

شاركت الفانة نرمين ماهر جمهرها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال .

ياسمين صبري

نشرت الفانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها أثناء سيرها بالدراجة وسط الأشجار، وارتدت ملابس كاجوال.

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة : "سيلفي" الحمام.