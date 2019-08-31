سلمها مصطفى شعبان.. تعرف على جوائز "مسابقة الشباب" بالقومى للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

فاز العرض المسرحي "حذاء مثقوب" لفريق كلية هندسة جامعة عين شمس بجائزة أفضل عرض للمسابقة الثانية "مسابقة الشباب"، التي سلم جائزتها النجم مصطفي شعبان بحفل ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12.

وحصلت على جائزة التميز مسرحية "كعب عالي" للهيئة العامة للثقافة، بقيمة 3 آلاف جنيه، كما فازت مسرحية "المسيح يصلب من جديد" بجائزة التميز بقيمة مالية 3 آلاف جنيه.

وفاز بجائزة التميز كأفضل عمل جماعي مسرحية "الضاحكون" بقيمة مالية 3 آلاف جنيه، جائزة التميز كأفضل مكياج "ولاء السعيد" عن مسرحية القدس، وتبلغ قيمة الجائزة 3 آلاف جنيه.

وجائزة أفضل تصميم ديكور لمحمود غريب عن عرض مليونيرة نابولي وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، وجائزة أفضل تصميم أزياء أميرة صادق وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، وفاز بجائزة أفضل تصميم إضاءة إبراهيم الفرن وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

وفاز محمد عاصم بجائزة أفضل تأليف موسيقى عن عرض "دائرة الطباشير" بقيمة مالية 15 ألف جنيه، كما فاز هاني فاروق بجائزة أفضل تصميم مسرحي وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

كما فازت غادة كمال بجائزة أفضل تمثيل دور ثان نساء وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وجائزة أفضل أداء دور ثان رجال نديم هاشم عن عرض "نزهة في أرض المعركة".

حصلت كل من زينب سمير عن مسرحية صدى الصمت وهدير الشريف عن مسرحية نزهة في أرض المعركة بجائزة أفضل دور أول نساء بقيمة مالية 20 ألف جنيه.

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وفاز بجائزة أفضل دور أول رجال مصطفى خطاب عن مسرحية حذاء مثقوب وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

أما جائزة أفضل نص مؤلف عن عمل فني فحصدها محمد السوري، وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، ومحمد الصابروت عن عرض الضاحكون بجائزة أفضل نص مؤلف للمسرح.

أفضل إخراج مسرحي بقيمة مالية 25 ألف جنيه وفاز بها كل من عمرو عفيفي وعادل مبروك.

كما فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي عرض حذاء مثقوب لفريق هندسة عين شمس.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الثانية مسابقة الشباب من كل الدكتورة سامية حبيب والمخرج الدكتور جمال ياقوت والكاتب أيمن سلامة ومهندس الديكور محمد الغرباوية والموسيقار هيثم الخميسي والمخرج إسلام إمام.

وشهدت اللجنة 25 عرضا مسرحيا وتتضمن المسرحيات التي أنتجتها المؤسسات والأفراد كنشاط كعروض الجامعات والمعاهد العليا وعروض وزارة الشباب والرياضة والبنوك والفرق المستقلة.

ويقام الاَن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وبحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين بينهم يوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وكمال أبو رية والمؤلف باهر دويدار والمؤلف أيمن سلامة وعزة لبيب، وغيرهم.