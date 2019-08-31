بينها "جريما في المعادي وسينما مصر".. الفائزون في "جوائز التحكيم الخاصة" بالقومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أعلنت المذيعة جاسمين طه زكي، أسماء الفائزين بجوائز التحكيم الخاصة، خلال الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح، المقام الآن، على المسرح الكبير بدار الأوبرا. والفائزون هم: جائزة لجنة التحكيم لعرض "طقوس الإشارات"، وجائزة التمييز لـ"جريما في المعادي"، وجائزة لجنة التحكيم الخاضة للفنانة ياسمين سمير، والفنان محمود عبدالمعطي، والفنان ياسر عزت، وعرض "سينما مصر" لخالد جلال. ويقام الاَن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وبحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين بينهم يوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وكمال أبو رية والمؤلف باهر دويدار والمؤلف أيمن سلامة وعزة لبيب، وغيرهم.

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