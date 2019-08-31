محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر: فاز المؤلف وليد يوسف بجائزة أفضل تأليف مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح فى دورته الـ12ّ، عن مسرحية حدث في بلاد السعادة، وبلغت قيمة الجائزة 25 ألف جنيه. كما حصدت مسرحية أيام صفراء، على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان. أعلن عن الجائزتين الفنانان كمال أبو رية ومحمد رياض. ويقام الآن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وبحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين بينهم يوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وكمال أبو رية والمؤلف باهر دويدار والمؤلف أيمن سلامة وعزة لبيب، وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ختام "القومي للمسرح.. وليد يوسف يفوز بجائزة التأليف المسرحي و"أيام صفراء" الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.