كورال أطفال الأوبرا يبهرون الحضور في ختام "القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هانى صابر: لفت كورال أطفال دار الأوبرا بقوة انتباه جميع الحاضرين في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12. وقدم كورال الأطفال عددا من الأغاني المتنوعة، التى نالت إعجاب الحضور الذى تفاعل معهم بقوة. ويقام الاَن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ12، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وبحضور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين بينهم يوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وكمال أبو رية والمؤلف باهر دويدار والمؤلف أيمن سلامة وعزة لبيب، وغيرهم.

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