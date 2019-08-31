تركي آل الشيخ ينشر صورة راشد الماجد بدون ساعة.. معلقًا: “هذه أخرة من يغني كلماتي”

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، صورة، للفنان راشد الماجد، معلقا عليها “راشد بغير ساعة.. ليش”. وتفاعل أحد المتابعين مع تغريدة “آل الشيخ”، قائلا :”شكله طفر”.

ورد رئيس هيئة الترفيه قائلا: “هاذي أخرة اللي يغني شعري يطفر … طفر راشد … وأنا طفرت بعد النادي بعد”. وعلق عبد الهادي ابودية، أحد المتابعين بسخرية قائلا : “وانا بسوي فيك قصيده تتوقع ابقى مطفّر؟”.