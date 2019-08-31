أحيا الفنان راشد الماجد، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا على مسرح الفنان طلال مداح بأبها ضمن “موسم السودة” في عسير. وأشعل “الماجد”، المسرح وأطرب الجمهور بأغنية “عاش سلمان”، فيما تفاعل الجمهور معه بالصيحات وترديد “عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان ملكنا”.
جدير بالذكر أن “الماجد” قدم عددًا من الأغاني منها يا شوق والتي تفاعل معها محبوه من جماهيره الغفيرة ووعدهم أن يكرر زيارته لهم في الأعوام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر راشد الماجد يُشعل مسرح “طلال مداح” بأغنية “عاش سلمان”.. شاهد: تفاعل الجمهور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.