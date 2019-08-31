راشد الماجد يُشعل مسرح “طلال مداح” بأغنية “عاش سلمان”.. شاهد: تفاعل الجمهور...

أحيا الفنان راشد الماجد، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا على مسرح الفنان طلال مداح بأبها ضمن “موسم السودة” في عسير. وأشعل “الماجد”، المسرح وأطرب الجمهور بأغنية “عاش سلمان”، فيما تفاعل الجمهور معه بالصيحات وترديد “عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان ملكنا”.

جدير بالذكر أن “الماجد” قدم عددًا من الأغاني منها يا شوق والتي تفاعل معها محبوه من جماهيره الغفيرة ووعدهم أن يكرر زيارته لهم في الأعوام المقبلة.