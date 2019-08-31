أحيا الفان أصيل أبوبكر مساء اليوم، حفلاً غنائياً، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح بعدد من الأغاني القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.
واستمتع الحضور بأغاني الفنان أصيل في أمسية غنائية ضمن فعاليات حفلات موسم السودة. وقال الفنان أصيل وفقًا لـ”المواطن“، إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي على مسرح الفنان طلال مداح، ضمن موسم السودة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصيل أبوبكر يطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها.. ويبكي أثناء غناءه من أغاني والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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