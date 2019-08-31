كبار السينمائيين يقدمون دروسًا في "الإسكندرية السينمائي"

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تنظيم ورشة بعنوان "دروس في السينما" من خلال ثمانية محاضرات علي مدار أربعة أيام يقدمها أربعة من كبار السينمائيين هم د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم درسا عبارة عن محاضرتين فيالمونتاج، أما الدرس الثاني في الإخراج وتقدمه المخرجة هالة خليل حيث تقدم محاضرتين في إخراج الفيلم الروائي الطويل.
و الدرس الثالث للكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن ويقدم محاضرتين في فن السيناريو بعنوانكيف تكتب فيلما روائيا طويلا، وأخيرا الدرس الرابع ويقدمه مدير التصوير كمال عبد العزيز من خلال محاضرتين في تصوير الفيلم السينمائي.
المهرجان تقام دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر المقبل، وتحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.
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