تعرف علي جوائز مسابقة العروض الموجهة للطفل وذوي الهمم في المهرجان القومي للمسرح



اعلنت جوائز المسابقة الثالثة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وهي جوائز مسابقة العروض المسرحية الموجهة للطفل وذوي الهمم وصعد رئيس لجنة تحكيم تلك المسابقة وهو الكاتب يعقوب الشاروني على خشبة المسرح ثم استدعت مقدمة الحفل الاعلامية جاسمين طه زكي الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود التي نالت عاصفة من التصفيق و تم عرض فيديو بلقطات مجمعة من أغاني الفنانة صفاء ابو السعود، التي صعدت على المسرح، للمشاركة في تقديم الجوائز مع وزيرة الثقافة والنجم احمد عبد العزيز رئيس المهرجان والفنان اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.

وفاز بجائزة التميز في الغناء الفردي وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه ماهر محمود عن مسرحية "الحكاية روح"وفاز بجائزة لجنة التحكيم للأداء الجماعي مسرحية "صوت الموسيقى"، وقيمة الجائزة ٣٠٠٠ جنيه.

وجائزة أفضل أداء دور تاني بنات وقيمتها

٥٠٠٠ جنيه، نتالي نادي، عن مسرحية غابة الأحلام، مناصفة مع رغد أشرف عن مسرحية "صوت الموسيقى"أما جائزة أفضل أداء دور تاني أولاد، وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه مناصفة بين نوار سامح عن مسرحية "سمكمكينو"، ومولر ماهر مسعد، عن مسرحية غابة الأحلام.أما جائزة أفضل أداء دور أول بنات، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، فازت بها فاطمة مجدي عن مسرحية "سندريلا المصرية"، مناصفة مع حياة هويدي عن مسرحية "صوت الموسيقى" وجائزة أفضل أداء دور أول أولاد، وقيمتها ١٠ آلاف جنيع، مناصفة بين هادي جلال عن مسرحية "سندريلا المصرية" وسالم أحمد سالم عن مسرحية "صوت الموسيقى".وجائزة أفضل أداء دور أول نساء وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، جاءت مناصفة بين لانا عماد عن مسرحية "الجميلة والوحش"، وريم أحمد عن عرض "علاء الدين".أما جائزة أفضل أداء دور أول رجال، وقيمتها ١٠ آلاف جنيه، فاز بها نادر الجوهري عن مسرحية "الجميلة والوحش" مناصفة مع ضياء شفيق، عن العرض المسرحي "صانع القبعات".وفاز بجائزة أفضل نص كتب خصيصا للمسرح عبير سعد عن مسرحية "سمكمكينو"، مناصفة مع مينا عصام عن "غابة الأحلام"، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه.أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها ٢٠ ألف جنيه، جاءت مناصفة بين زياد هاني عن "غابة الاحلام"، ومصطفى حسني.وفاز العرض المسرحي "خيالات"، والعرض المسرحي غابة الأحلام" بجائزة أفضل عرض ثاني، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه بينما فاز العرض المسرحي "الجميلة والوحش" بجائزة أفضل عرض اول، وهو من إنتاج أكاديمية الفنون، وقيمة الجائزة ٢٠ ألف جنيه.وأوصت اللجنة شهادة تقدير لكل من رحمة ممدوحكريم إسماعيل، باتريك رفيق، هناء شوقي،فاطمة طارق زينة اسامة، فيروز هشام، شيريهان شاذلي، شيرين عطوة، طه خليفة، زينب حافظ، محمد نوارة، هادي جمال، خالد عطالله، أميرة صابر.