تعرف على جوائز المسابقة الأولى في المهرجان القومي للمسرح المصري

حصل عرض جريمة في المعادي على جائزة التميز بالمسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير والخاصة بعروض المحترفين، وذلك خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 12.

فيما حصل الفنانة ياسمين سمير على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك عن دورها في عرض الحادثة.



بينما حصل الدكتور خالد جلال على جائزة التحكيم الخاصة لعرض سينما مصر، كما حصل المؤلف جمال رشاد على جائزة أفضل تأليف موسيقي عن عرض الطوق والأسرة مناصفى مع المؤلف باهر جمال عن عرض ايام صفراء.

بينما حصل الفنانة مروة عادل على جائزة أفصل تصميم أزياء عن عرض تسجيل دخول وقيمتها النقدية 10 آلاف جنيه مناصفى مع

الفنانة مروة عربي.

فيما حصل الفنان محمد عبدالمحسن عن عرض أيام صفراء على جائزة أفصل تصميم إضاءة، وذلك مناصفة مع الفنان ابراهيم البرج عن عرض البؤساء، وحصل الفنان فادي فوكير على جائزة أفضل تصميم ديكور، وذلك عن عرض ايام صفراء .

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بينما حصلت الفنانة مارتينا عادل مناصفة مع الفنانة نهاد على جائزة أفصل دور ثاني نساء، بينما حصل الفنان حاتم الجيتار على جائزة أفضل أداء دور ثاني رجال مناصفة مع الفنان عادل عناني.

كما حصلت الفنانة رباب طارق على جائزة أفضل أداء دور أول

نساء وقيمتها النقدية 20 ألف جنيه، وذلك مناصفة مع الفنانة جيهان رجب، بينما حصل الفنان رامي التمباري عن مسرحية ايام صفراء على جائزة أفضل أداء دور أول رجال وقيمتها النقدية 20 الف جنيه، وذلك مناصفة مع الفنان أحمد الرافعي عن مسرحية الرهان.

بينما حصل المؤلف باسم عادل شعبان عن مسرحية الرهان على جائزة أفضل مؤلف، وذلك مناصفة مع المؤلف عمر رضا عن عرض الشاطر.

كما حصل المؤلف وليد يوسف عن عرض حدث في بلاد السعادة على جائزة أفضل تأليف مسرحي، فيما حصل المخرج أشرف سبع على جائزة أفضل إخراج مسرحي عن عرض أيام صفراء وقيمتها النقدية 25 ألف جنيه.



وحصل عرض أيام صفراء على جائزة أفصل عرض مسرحي.

ويذكر أنه انطلق منذ قليل حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، لتوزيع جوائز المسابقات على الفائزين.