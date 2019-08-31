تعرف على جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومي للمسرح

حصل عرض كعب عالي على جائزة التميز في المؤثرات البصريةبالمسابقة الثانية مسابقة مسرح الشباب وقيمتها النقدية 3 آلاف جنية، وذلك خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 12.

فيما حصل الفنان نسيم مجلي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 3 آلاف جنيه



بينما حصل عرض الضاحكون على جائزة التميز في أفضل نجاح جماعي وقيمتها النقدية 3 آلاف جنيه.



بينما حصلت الماكيرة آلاء السعيد جائزة التميز كأفضل مكياج عن عرض الدوبلكس.



بينما حصل الفنان محمود غريب على

جائزة أفضل ديكور مسرحي وقيمتها النقدية 10 آلاف جنيه.



بينما حصلت الفنانة أميرة صابر على جائزة أفضل تصميم أزياءوقيمتها النقدية 15 ألف جنيه.

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وحصل الفنان إبراهيم الفل على جائزة أفضل تصميم إضاءة وقيمتها النقدية 10 آلاف جنيه.



بينما حصل المؤلف محمد عاصم على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن عرض دائرة الطباشير وقيمتها النقدية 15 الف جنيه.



بينما حصل الفنانة غادة كمال على جائزة أفضل أداء

دور ثاني نساء وقيمتها النقدية 15 ألف جنيه.



بينما حصل الفنان مدين خالد على جائزة أفضل أداء

دور ثاني رجال عن عرض سينما مصر وقيمتها 15 ألف جنيه.



وحصل الفنانة زينب سمير عن مسرحية صدى الصمت عن جائزة أفضل أداء جور اول مناصفة مع الفنانة هدير الشريف عن عرض نزهة في أرض المعركة وقيمتها النقدية 20 ألف جنيه.



وحصل الفنان مصطفى خطاب على جائزة اقضل أداء دور اول رجال عن عرض خطاء مسحوب تحت الماء وقيمتها النقدية 20 ألف جنيه.

ويذكر انه انطلق منذ قليل حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بدار الاوبر المصرية، لتوزيع جوائز المسابقات على الفائزين