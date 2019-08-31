ريماس منصور الحظ السيئ يطاردها.. وحلمها التمثيل مع عادل إمامموجز الفن: نجمة تطل عارية على محبيها وهل...

ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة يمنية - سعودية، إشتهرت بعد تجارب مختلفة في أعمال تمثيلية مثل "رابح والدكتورة" و"طاش ما طاش". برجها الحوت ومن هواياتها المفضلة كرة القدم.

ولدت ​ريماس منصور​ يوم 14 آذار/مارس عام 1983 في مدينة الرياض في السعودية، من أب يمني وأم سعودية.

إنطلاقة ريماس منصور

حصلت ريماس منصور على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية، ودخلت مجال التمثيل في فيلم "مناحي"، والذي شاركت في بطولته مع الممثل السعودي ​فايز المالكي​، ثم شاركت في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "غشمشم" الى جانب الممثل الكوميدي السعودي ​فهد الحيان​ والممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ عام 2006، وشاركت أيضاً في "الساكنات في قلوبنا" و "كلنا عيال قرية".

وعرفت ريماس منصور الشهرة الحقيقية من خلال شخصية "الدكتورة ريم" في مسلسل "37 درجة مئوية"، كما جذبت الأنظار إليها في العديد من الأدوار الكوميدية في سلسلة "واي فاي"، وحظيت بدعم من الممثل السعودي ​ناصر القصبي​، لإيمانه بموهبتها وإتقانها اللهجة باقتدار.

ريماس منصور وجرأة التمثيل مع ​عادل إمام​

إستغلت ريماس منصور مقابلة المستشار ​تركي آل الشيخ​، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مع عادل إمام، لمطالبته بتحقيق حلمها بالوقوف أمام إمام، ونشرت حواراً دار بينها وبين إمام كشفت فيه عن مطالبتها له بالعمل معه، لافتة إلى أنه لم يتعرف عليها لأنه لا يشاهد الأعمال الخليجية.

واستغانت ريماس منصور بتركي آل الشيخ ليساعدها في الوقوف أمام إمام، مشيرة إلى أنه بحواره معها إشترط موافقة آل الشيخ حتى تمثل أمامه.

وكتبت ريماس منصور : "ريماس: متى نمثل مع بعض يا عادل؟… عادل: إنتي مين!؟.. ريماس: أنا ممثلة مشهورة بالسعودية اسمي ريماس منصور… عادل: للأسف ما بتابعش كتير مسلسلات خليجية".

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ريماس منصور وسوء الحظ

رغم نجاحها في التمثيل إلا أن سوء الحظ ظل يطاردها في حياتها اليومية، إذ احترقت شقتها في حي الورود في السعودية، ونتج ذلك عن تماس كهربائي في سلك المكيف داخل منزلها .

وما زاد الأمر سوءاً بحسب ما قالت هو تأخر عناصر فرق الدفاع المدني نحو الساعة تقريباً، فنشرت ريماس منصور فيديو احتجت فيه على تأخر عناصر الدفاع المدني الأمر الذي عرضها الى سلسلة انتقادات بسبب إهانتها لهم.

وجاء الرد من الرائد ​محمد عيد العتيبي​، نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة الرياض، قائلاً: "الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، وليست هناك أية حالة احتجاز، وقد تم إخلاء العمارة، وإخماد الحريق بالكامل من دون حصول أية إصابات، أو حالات احتجاز". مبيناً أن وقت ورود البلاغ: 02:02 ظهراً، ووقت وصول الفرقة الأولى 02:15 ظهراً، ما يعني أن الفرق لم تتأخر عن مباشرة عملها.

العديد من السعوديين غضبوا من اتهام ريماس منصور للدفاع المدني بالتقاعس، وأطلقوا وسم "ترحيل اليمنية ريماس منصور" في إشارة إلى أصولها اليمنية. وطالبوا بعقاب لها لأنها أساءت لأحد أجهزة الدولة، وسجنها لمدة خمس سنوات إضافة إلى إلزامها بغرامة مالية وسحب الجنسية السعودية منها. إلا أنها عادت واعتذرت منهم وشكرتهم على جهودهم الجبارة بحسب قولها، وانتقلت الى منزل جديد بعد أسبوع على احتراق منزلها.

وبعد أقل من شهرين على احتراق منزلها، تعرضت ريماس منصور لحادث سير مروّع إلى جانب الممثلة العُمانية زارا البلوشي في العاصمة السعودية، بعد أن انزلقت السيارة بهما واصطدمت بسيارة أخرى، ممّا أدى إلى تحطم مقدمة سيارة زارا.

وقالت ريماس منصور إنها لا تعرف كيف انزلقت السيارة، وإنهما تعرضتا لصدمتين، أولهما كانت انزلاق السيارة، والثانية، اصطدامها بأخرى.

وحاولت التخفيف عن زميلتها، بالقول: "لا يضيق صدرك، كل شيء يتعوّض".

ريماس منصور وثروتها

لم تكشف ريماس منصور يوماً عن مقدار ثروتها الحقيقية، إلا أنها تحدثت عن الثروات التي تجنيها الممثلات والفنانات المبتدئات، وأكدت أن ثروتها لا تساوي شيئاً أمامهن، وقالت إنها تستغرب ممن يقولون لها إنها ممثلة ويفترض أن تسكن في قصر وأن يكون لديها الملايين، متسائلة "من قال إنّ كل الممثلات يسكنّ في قصور وعندهن حشم وخدم، هؤلاء عددهن قليل جداً"، وتابعت "أنا أسكن في بيت إيجار، وراتبي عادي جداً. وإذا شاهدتم فنانة مبتدئة تقود سيارة فاخرة، فهذا يعني أنها حصلت عليها بطريقة أخرى لا أستطيع أن أذكرها". وأضافت: "حتى اللي يتباهون بالسيارات والسفريات تلقاه ساكن بمنزل إيجار، ما يجمع فلوسه مثلي طيرت فلوسي كلها على اللبس والسفر، مو كل الممثلين أجورهم عالية، أجورنا جدا عادية ياريت نستلم بالملايين كان عندي عمارات وفيلا".