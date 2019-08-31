موجز الفن: نجمة تطل عارية على محبيها وهل يعود محمد وزيري لادارة اعمال هيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - نجمة تطل عارية على محبيها وهل يعود محمد وزيري لادارة اعمال هيفا وهبي؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية محمد وزيري وهيفا وهبي يجتمعان..وهل سيعود عن استقالته؟ https://www.elfann.com/news/show/1250940/ أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في فندق واحد!! https://www.elfann.com/news/show/1250893/ مي كساب تعلن خبر حملها https://www.elfann.com/news/show/1250961/ رامي عياش يرد بقوة على استفزاز شخص وفادي حرب يعلق https://www.elfann.com/news/show/1250953/ ممثلة خليجية شهيرة تحذّر من عمليات التجميل.. شاهدوا كيف تشوّه وجهها https://www.elfann.com/news/show/1250977/ نجمة تصدم محبيها وتظهر من دون ثياب في برنامج تعري مباشرة على الهواء https://www.elfann.com/news/show/1250976/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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