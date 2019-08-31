خاص الفن- نادين الراسي مع عابد فهد بمسلسلها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة ​نادين الراسي​ مجددا للساحة التمثيلية وهذه المرة يبدو ان عودتها قوية كما سبق واعتدنا عليها ، فبعد ان تصدرت بسنوات معينة المشهد الدرامي قررت نادين ان تعود فنشرت صورة خلال توقيعها عمل جديد.

وكشفت نادين في حديث خاص مع الفن: "مضيت عشر حلقات، ثم منذ ايام قليلة مضيت على العشر حلقات اخرى ، والتزمت بعمل جديد ايضا لرمضان 2020 اكشف التفاصيل لاحقا".

نادين ستخوض التجربة الجديدة مع الممثل ​عابد فهد​ في العشر حلقات التي تحدثت عنها . ويتم حاليا التفاوض مع عدد من شركات الانتاج لعمل جديد.