ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية دينا الشربينيالتجهيزات لمسلسلها الجديد "شفيقة ومتولي" والذي تفكر في تقديمه خلال العام المقبل 2020 في الدراما الرمضانية ولكنها وجدت نفسها في ورطة بعد اعتذار المثل آسر ياسين وهو الأنسب للشخصية التي سبق وقدمها الممثل أحمد زكي في الفيلم الذي حمل نفس الاسم وقامت ببطولته سعاد حسني، وهو ما جعلها تفكر في الاستعانة بممثل آخر يقاسمها البطولة ومن المرشحين ايضا أحمد داوود والذي سبق وقدم معها بعض الاعمال.
وكان آسر ياسين قد رفض بعض العروض مؤخرا لانشغاله بفيلم "الشايب" الذي سيقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-دينا الشربيني تفكر في هذا الممثل بدلاً من آسر ياسين ليشاركها البطولة فهل يوافق؟داليا مصطفى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.