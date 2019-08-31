خاص الفن-دينا الشربيني تفكر في هذا الممثل بدلاً من آسر ياسين ليشاركها البطولة فهل يوافق؟داليا مصطفى...

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​التجهيزات لمسلسلها الجديد "شفيقة ومتولي" والذي تفكر في تقديمه خلال العام المقبل 2020 في الدراما الرمضانية ولكنها وجدت نفسها في ورطة بعد اعتذار المثل ​آسر ياسين​ وهو الأنسب للشخصية التي سبق وقدمها الممثل أحمد زكي في الفيلم الذي حمل نفس الاسم وقامت ببطولته سعاد حسني، وهو ما جعلها تفكر في الاستعانة بممثل آخر يقاسمها البطولة ومن المرشحين ايضا أحمد داوود والذي سبق وقدم معها بعض الاعمال.

وكان آسر ياسين قد رفض بعض العروض مؤخرا لانشغاله بفيلم "الشايب" الذي سيقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.