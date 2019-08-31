داليا مصطفى للفن: لا أجد الأدوار المناسبة في السينما ولهذا اهتم بالدراما أكثر

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ تصوير مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في مدينة الانتاج الاعلامي بشكل يومي، حيث التحقت بفريق العمل متأخرة بسبب حالة وفاة والدتها التي جعلتها تؤجل البدء في مشاهدها بعض الوقت ولكنها حاليا مندمجة مع باقي الأبطال في التصوير حسبما أكدت داليا لموقع الفن.

وأشارت داليا إلى أنها في الفترة الأخيرة تواجدت في الدراما بشكل أكثر من السنوات الماضية بعدما وجدت ادواراً مميزة تضيف لها، وذلك بعد اعتذاراتها الكثيرة لعدم ملائمة الأدوار التي تلقتها بالنسبة لها، موضحة أن ذلك هو سبب غيابها عن السينما لأن ما يصلها لا يناسبها ولا تشعر بأنه يضيف لها ولذلك تجد نفسها في الدراما أكثر.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.