خاص بالصور- ميادة الحناوي على مسرح الأوبرا.. بعد غياب طويل عن الغناء بدمشق

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة السورية ​ميادة الحناوي​ مسرح الأوبرا، في ​دار الأسد للثقافة والفنون​ بدمشق بإفتتاح الفعاليات الفنية المرافقة، ل​معرض دمشق الدولي​ الـ61، برفقة الفرقة الوطنية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو ​عدنان فتح الله​.

الحناوي التي عادت للغناء على مسارح دمشق، بعد غياب طويل، قدّمت أجمل أغانيها، مثل "أنا بعشقك" و"فاتت سنة" و"سيبولي قلبي" و"هي الليالي" و"والله زمان".

وفي تصريح خاص لموقع "الفن"، عبّرت الحناوي عن سعادتها الكبيرة للغناء في أهم مسارح ​سوريا​، وأمام جمهور كبير وذواق للطرب العربي الأصيل تفاعل طيلة الحفل.

وأكدت أن سوريا بدأت تتماثل بالشفاء بعد حرب طويلة، مشيرة إلى أن الشعب السوري شعب عظيم، مشيدة بالجيش السوري الذي أعاد الأمان إلى دمشق.

وعلقت على نفاذ بطاقات الحفل منذ الساعة الأولى، فقالت إنه "أمر يسعدني ويحزنني في الوقت نفسه، يسعدني لأن الذائقة الفنية بخير ولأن الجمهور لا زال يستذكر أيام الفن الجميل، ويحزنني لأن كثيرون لم يستطيعوا حضور الحفل بسبب الإزدحام، لكنني أعدهم بإقامة حفل مماثل خلال وقت قريب جداً.

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