خاص الفن- نور صعب تستعد لتجربة جديدة .. وهكذا شوقت محبيها

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة ​نور صعب​ تستعد لتقديم تجربة تمثيلية جديدة من خلال دور مهم في مسلسل عربي مشترك من المنتظر ان تبدأ تصويره بالفترة القريبة المقبلة.

وقد نشرت نور صعب مقطع فيديو من أحدث جلسة تصويرية تخضع لها.وكشفت الممثلة اللبنانية استعدادها لتقديم مفاجأة جديدة لجمهورها، من خلال تعليقها على الفيديو: "شو عم نحضر؟". وأطلت نور صعب بفستان من دون أكتاف أمام عدسة الكاميرا، خلال اتخاذها وضعيات التصوير، والتي وصفها البعض بالـ"إغراء".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رفع شعرها، وتزيين جسمها بالمسحوق البرّاق، في حين اعتمدت في وجهها على المكياج الحاد وكحل العينين العريض.

يُذكر أن نور صعب قدّمت موسماً حافلاً بالأعمال كبطولتها في مسلسل "الكاتب" و"درب الشهامة" و"فتنة". من جهة أخرى، تُشارك صعب في مسلسل "دولار" الذي بدأ عرضه في 8 اب (أغسطس) وهي تُعتبر الممثلة العربية الوحيدة التي تُشارك في 3 أعمال تُعرض عبر "نتفليكس"، من خلال "الهيبة" بجزئه الأول"، و"الكاتب" وحاليًا "دولار".