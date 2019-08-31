ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ “سيلفي الحمام”

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 12:50 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها صورة سيلفي التقطتها من امام مرآة حمام وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة التي ظهرت فيها بملابس رياضية قائلة: “سيلفي الحمام”. وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها فيما علقت صديقتها الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: “قمر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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